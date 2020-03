Tennis

Tennis : Nadal affiche un bel objectif pour la fin de sa carrière

Publié le 7 mars 2020 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 7 mars 2020 à 21h36

Rafael Nadal a remporté de nombreux titres dans sa carrière. À 33 ans, le tennisman espagnol impressionne toujours et pour lui, transmettre de belles valeurs aux plus jeunes vaut bien plus qu’un nouveau titre au palmarès.

Rafael Nadal réalise un début de saison en dents de scie. Après une défaite en quarts de finale de l’Open d’Australie contre Dominic Thiem fin janvier, le numéro 2 mondial a remporté le tournoi d’Acapulco. Indian Wells est le prochain tournoi dans le calendrier de l’Espagnol et tout laisse à penser qu’au vu des concurrents, Nadal aura du mal à soulever le trophée à la fin. Qu’importe pour lui, son souhait est plus grand que ça.

« Je veux laisser un bon exemple aux garçons et aux filles »