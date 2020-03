Tennis

Tennis : Rafael Nadal s’enflamme pour son nouveau titre !

Publié le 1 mars 2020 à 9h35 par J.-G.D.

Sacré à Acapulco, grâce à sa victoire contre Taylor Fritz, Rafael Nadal ne cache pas sa satisfaction d’avoir accroché un nouveau titre au Mexique, 15 ans après le premier.

Opposé à Taylor Fritz lors de la finale du Tournoi d’Acapulco, dans la nuit de samedi à dimanche, Rafael Nadal n’aura pas tremblé pour se défaire de l’Américain (6-3, 6-2). L’Espagnol a donc attendu 15 longues années pour obtenir un deuxième sacre au Mexique. Un titre qui fait le bonheur du N°2 mondial, le tout dans des déclarations rapportées par L'Équipe .

« Pouvoir rééditer cela 15 ans après est incroyable »