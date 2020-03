Tennis

Tennis : La réaction insolite de Benoit Paire sur le coronavirus !

Publié le 13 mars 2020 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 13 mars 2020 à 12h47

Le circuit ATP sera complétement stoppé pour les 6 semaines à venir pour faire face au coronavirus ! Une décision qui devrait déplaire aux nombreux amateurs de la balle jaune mais qui fait le plus grand bien à Benoit Paire...

Le coronavirus touche de plein fouet le tennis mondial. Après avoir annulée les tournois ATP et WTA d’Indian Wells et Xian, et reportée les phases finales de la Fed Cup, la Fédération qui gère le tennis professionnel masculin a annoncé jeudi dernier que tous les tournois seront suspendus et très probablement annulés jusqu'au 26 avril prochain pour cause de coronavirus, soit un arrêt de presque 6 mois. Benoit Paire a réagi à ces mesures.

« C’est chiant le coronavirus je ne peux pas jouer au tennis !! »

« C’est chiant le coronavirus je ne peux pas jouer au tennis !! » a publié avec ironie Benoit Paire sur Instagram . L'Avignonnais est alors sur le bord d’une plage et profite de cette pause pour se faire des petites vacances. Une réaction décalée, insolite, totalement à son image. De quoi rajouter un peu d’humour à ce contexte assez difficile.