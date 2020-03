Tennis

Tennis - Roland-Garros : Un huis clos à cause du coronavirus ? La réponse !

Publié le 13 mars 2020 à 18h35 par A.D.

Ce vendredi, la FFT a annoncé la suspension de toutes les compétitions françaises à cause du coronavirus. A un peu plus de deux mois de Roland-Garros, la fédération a évoqué la possibilité de voir le tournoi disputé à huis clos.

La FFT sera-t-elle contrainte de mettre en place un huis clos pour Roland-Garros ? Pour répondre aux mesures prises par Emmanuel Macron, le président de la République, la fédération a décidé de suspendre toutes les compétitions ayant lieu sur le sol français. « Toutes les épreuves masculines et féminines, de toutes catégories d'âge, individuelles et par équipe, les divers rassemblements, les entraînements collectifs et les activités des écoles de tennis et des disciplines associées sont interrompus à compter de ce vendredi 13 mars et ce jusqu'à nouvel ordre » . Alors que Roland-Garros débutera dans un peu plus de deux mois (24 mai), François Vilotte, directeur général de la FFT, s'est prononcé sur la possibilité de bannir le public du tournoi.

«Nous privilégions d'autres solutions d'organisation que le huis clos»