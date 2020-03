Tennis

Tennis : Le clan Federer donne de ses nouvelles !

Publié le 8 mars 2020 à 20h35 par D.M.

Blessé au genou, Roger Federer a annoncé son retrait de Roland-Garros. Mais son coach Ivan Ljubicic a donné des nouvelles rassurantes de son joueur.

Le public parisien ne verra pas Roger Federer cette année du côté de la Porte d’Auteuil. Le Suisse a subi une opération au genou droit et loupera de ce fait Roland-Garros qui se déroulera en mai prochain. Le numéro 4 mondial espère être rétabli pour la saison sur herbe avec en point de mire Wimbledon, mais aussi les Jeux Olympiques à Tokyo en août prochain. Alors que l’état physique de Roger Federer interroge, son entraîneur a donné des nouvelles rassurantes.

« Jusqu’à présent, la réhabilitation est excellente »