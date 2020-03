Tennis

Tennis : Medvedev évoque la suspension des compétitions !

Publié le 15 mars 2020 à 17h35 par La rédaction

Alors que l’ATP a annoncé la suspension des tournois durant six semaines, Daniil Medvedev a évoqué la pandémie de coronavirus.

Suite à la pandémie de coronavirus, l’ATP a pris la décision de suspendre les tournois de tennis pendant six semaines. Ainsi, le tournoi d’Indian Wells qui était prévu cette semaine a été annulé et ce, alors que plusieurs joueurs s’étaient déjà rendus sur place. Alors que la suite de la saison demeure incertaine, Daniil Medvedev est revenu sur la suspension de la saison par l’ATP. Et le numéro 4 mondial estime que la santé doit primer sur la tenue des compétitions sportives.

« La chose la plus importante est de rester en bonne santé »