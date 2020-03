Tennis

Tennis : Nadal envoi un message fort pour lutter contre le coronavirus !

Publié le 17 mars 2020 à 16h35 par La rédaction

Avec class comme à son habitude, Rafael Nadal a publié une lettre destinée aux parents des jeunes de son académie. Il en profité pour donner quelques conseils pour se protéger du coronavirus.

Rafael Nadal a pris la décision de fermer son académie dès aujourd’hui pour qu’aucun des membres de son projets soit touchés par le coronavirus. Le numéro 2 mondial du circuit ATP a publié une lettre ouverte sur le site de son académie. Nadal explique d’abord que les tennismans encore dans l’enceinte sont en sécurité avant de donner quelques conseils aux familles de ses jeunes prodiges.

« Ce sont des moments difficiles mais on y arrivera tous ensemble. »