Tennis

Tennis : La FFT prend une nouvelle décision XXL à cause du coronavirus !

Publié le 16 mars 2020 à 14h35 par A.D.

Pour contrer le coronavirus, la FFT a décidé de suspendre toutes ses compétitions ce vendredi. Comme communiqué sur son site officiel, la fédération a pris de nouvelles mesures de taille.

La FFT ne veut prendre aucun risque. Après l'intervention d'Emmanuel Macron, qui a décidé de fermer tous les établissements scolaire pour calmer la propagation du coronavirus, la fédération a décidé de suspendre toutes ses compétitions. « Toutes les épreuves masculines et féminines, de toutes catégories d'âge, individuelles et par équipe, les divers rassemblements, les entraînements collectifs et les activités des écoles de tennis et des disciplines associées sont interrompus à compter de ce vendredi 13 mars et ce jusqu'à nouvel ordre » , a-t-on pu lire sur le site officiel de la FFT. Ce dimanche, la fédération a fait un nouveau choix fort : fermer tous ses clubs affiliés.

« Nos clubs et nos centres d’entraînement sont fermés jusqu’à nouvel ordre»