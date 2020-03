Tennis

Tennis : Coronavirus, Miami... Quand Djokovic est soutenu après son départ des États-Unis

Publié le 14 mars 2020 à 22h35 par La rédaction

Critiqué pour avoir quitté les États-Unis afin de rejoindre sa famille avant l’annonce officielle de la suspension de l’Open de Miami, Novak Djokovic a reçu un nouveau soutien.

Le coronavirus a totalement bousculé le calendrier du circuit ATP et WTA. De nombreux tournois ont été suspendus, voire tout simplement annulés. Alors que l’Open de Miami n’avait pas été officiellement annulé, Novak Djokovic avait pris la décision de quitter les États-Unis pour rejoindre sa famille en Europe. Un départ qui avait coûté au numéro 1 mondial de nombreuses critiques. Un ancien joueur de tennis américain prend sa défense comme l’a fait Lindsay Davenport.

« Il ne doit pas être attaqué pour ça »