Tennis

Tennis : Djokovic reçoit un soutien de taille après son départ des États-Unis

Publié le 14 mars 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 14 mars 2020 à 19h36

Lindsay Davenport, ancienne numéro 1 mondial, a pris la défense de Novak Djokovic, critiqué pour avoir quitté les Etats-Unis avant l’annonce officielle de la suspension de l’Open de Miami.

Le coronavirus touche de plein fouet le tennis mondial. Le prestigieux Master 1000 d'Indian Wells a été annulé par les organisateurs du tournoi le 8 mars dernier. La grande majorité des joueurs sont tout de même restés aux États-Unis pour préparer les compétitions à venir. Alors que l’Open de Miami n’était pas annulé, Novak Djokovic avait décidé de retourner en Europe pour être auprès de sa famille. Le numéro 1 mondial au circuit ATP a été critiqué pour ce départ alors que la suspension du circuit de Miami n’était toujours pas officielle. Une ancienne joueuse serbe prend sa défense.

« S’il ressentait le besoin de quitter cette zone, c’est sa décision »