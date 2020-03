Tennis

Tennis : Djokovic dans le flou à cause du coronavirus...

Publié le 12 mars 2020 à 11h35 par B.C.

Alors que le circuit ATP va être touché par l'épidémie du coronavirus, Novak Djokovic reste prudent concernant la suite de la saison 2020.

Comme le football ou encore le basket, le tennis va être impacté par l'épidémie de coronavirus. En effet, après l'annulation du Masters 1000 d'Indian Wells, l'ATP et la WTA devraient rapidement annoncer la suspension du circuit pour au moins six semaines, soit jusqu'au 27 avril inclus. De nombreux tournois risquent donc d'être annulés cette saison, et cela fait réagir. Novak Djokovic a notamment pris la parole ce mardi soir pour évoquer le sujet.

«Honnêtement, je ne sais pas ce qu’il va arriver»