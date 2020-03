Tennis

Tennis : Monfils rend un vibrant hommage à Paire !

Publié le 16 mars 2020 à 9h35 par D.M.

Gaël Monfils s’est prononcé sur Benoit Paire. Et pour le numéro 9 mondial, l’Avignonnais a la capacité de rentrer dans le Top 10.

Connu pour ses coups de sang et ses cassages de raquettes durant les matchs, Benoit Paire est l’un des joueurs les plus divertissants du circuit. Mais il est également l’un des tennismen les plus talentueux de sa génération. Le joueur de 30 ans pointe actuellement à la 22 ème place cette semaine tout près de son meilleur classement obtenu en 2016 (18 ème). Et pour son compatriote et coéquipier lors de l’ATP Cup Gael Monfils, Benoit Paire a le talent nécessaire pour accéder au Top 10.

« Benoit est même capable de se battre pour entrer dans le top 10 »