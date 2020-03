Tennis

Tennis : Andy Murray reçoit un message fort pour le prochain tournoi de Wimbledon !

Publié le 17 mars 2020 à 13h35 par La rédaction

Si le coronavirus le permet, Boris Becker aimerait bien retrouver Andy Murray à Wimbledon. L’Écossais connait le tournoi par cœur, lui qui l’a gagné à 2 reprises !

Après une nouvelle blessure à la hanche, Andy Murray était prêt à retrouver les courts lors de l’Open de Miami. Le tennisman écossais n’a plus joué depuis la finale de Coupe Davis en novembre dernier. Le coronavirus a touché de plein fouet le tennis où de nombreux tournois ont été annulés. L’occasion pour Andy Murray de se reposer pour revenir plus fort. Un retour prévu sur le gazon de Wimbledon ? Cet ancien numéro 1 mondial du circuit ATP l’espère.

« Je pense qu’Andy a besoin de Wimbledon, et Wimbledon a besoin de lui »