Tennis : Chardy fracasse la direction de Roland-Garros !

Publié le 19 mars 2020 à 11h35 par La rédaction

En pleine crise du coronavirus, Roland-Garros a été reporté à la fin du mois de septembre. Si ce report semble logique, le monde du tennis n’a pas apprécié la manière.

L'édition 2020 de Roland-Garros, devait se tenir du 24 au 7 juin, mais le coronavirus en a décidé autrement. L’ATP avait annoncé que tous les tournois jusqu’au 8 juin ne pouvaient être joués. Le report semblait inévitable pour le Grand Chelem parisien. Le tournoi se tiendra donc du 20 septembre au 4 octobre et ce report fait débat, car la direction du tournoi n’a consulté personne. Pour Jérémy Chardy, 59e mondial, c’est une erreur.

«Si tout le monde fait comme Roland-Garros, c'est l'anarchie»