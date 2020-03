Tennis

Tennis : Ce témoignage fort sur le report de Roland-Garros !

Publié le 18 mars 2020 à 13h35 par La rédaction

L’annonce du report de Roland-Garros a choqué de nombreux joueurs qui ont critiqué cette décision via leur réseaux sociaux. Le président de la Fédération Française de Tennis défend son choix.

Le coronavirus a forcé de nombreuses fédérations de tennis à annuler des tournois prévus dans les prochains mois. Le report de Roland-Garros a été un vrai coup dur pour de nombreux joueurs et amateurs de tennis. Effectivement, la Fédération Française de Tennis a annoncé mardi 17 mars le report du Grand Chelem sur terre battue. Les Internationaux de France, initialement prévus du 18 mai au 7 juin à la Porte d'Auteuil à Paris, se dérouleront cette année si le Covid-19 le permet du 20 septembre au 4 octobre. Le président de la FFT se défend face aux critiques.

Cette année, Roland-Garros « sera l'été indien »