Tennis

Tennis : L'entraîneur de Dominic Thiem fait une annonce !

Publié le 18 mars 2020 à 15h35 par La rédaction

Éliminé en 16ème de finale en 2019, Dominic Thiem était à deux doigts de remporter la dernière édition de l’Open d’Australie. Son entraîneur revient sur sa progression.

Bien qu’il n’ait pas remporté le moindre titre cette saison, Dominic Thiem a réalisé des performances très brillantes. Le tennisman autrichien a impressionné le circuit ATP en écartant Rafael Nadal et Alexander Zverev sur dur lors du dernier Open d’Australie. Avec l’opération au genou droit de Roger Federer, Thiem a pris la 3ème place du classement ATP. L'Autrichien a énormément progressé sur dur et son entraîneur en est bien conscient.

« Il est sur la bonne voie »