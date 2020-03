Tennis

Tennis - Coronavirus : Critiqué, Djokovic reçoit un soutien de taille !

Publié le 21 mars 2020 à 14h35 par La rédaction

Janko Tipsarevic, un des joueurs les plus âgés du circuit ATP, a pris la défense de Novak Djokovic face aux nombreuses critiques qui dénonçaient le départ trop rapide du Serbe des États-Unis.

Le prestigieux Master 1000 d'Indian Wells a été annulé par les organisateurs du tournoi le 8 mars dernier pour faire suite aux mesures prises par le gouvernement américain contre le coronavirus. La grande majorité des joueurs sont tout de même restés aux États-Unis pour préparer les compétitions à venir. Novak Djokovic avait quant à lui décidé de retourner en Europe pour être auprès de sa famille avant même que l’Open de Miami ne soit annulé. Le numéro 1 mondial au circuit ATP a beaucoup été critiqué et après de nombreux soutiens, un autre joueur du circuit ATP vient défendre Djokovic.

« C’est totalement stupide et idiot de ces joueurs. »