Tennis : L'ancien entraineur d'Andy Murray réagit au report de Roland-Garros !

Publié le 21 mars 2020 à 18h35 par A.D.

Pour faire face au coronavirus, la FFT a décidé de reporter Roland-Garros à la fin du mois de septembre. Alors que cette décision a suscité de vives réactions, Alex Corretja, l'ancien entraineur d'Andy Murray, n'a pas souhaité accabler la fédération.

Alex Corretja comprend la Fédération. Alors que le coronavirus fait de plus en plus de dégâts, la FFT a décidé de reporter Roland-Garros. Initialement prévu à la fin du mois de mai, le Grand Chelem français sera finalement disputé du 20 septembre au 4 octobre cette saison. Alors que la FFT a pris cette décision dans l'urgence, de nombreuses personnalités du tennis, et en particulier les joueurs, ont fait part de leur mécontentement. Interrogé par Marca , Alex Corretja a préféré mesurer ses propos.

«Ils étaient conscients que ce n’était pas la meilleure date, mais...»