Tennis

Tennis : Le message fort de Roger Federer sur le Coronavirus !

Publié le 21 mars 2020 à 12h35 par H.G. mis à jour le 21 mars 2020 à 12h37

Alors que la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a mis le monde du sport à l’arrêt, Roger Federer a profité de sa notoriété pour adresser un message de prévention contre la maladie.

Depuis une semaine, c’est quasiment la totalité du monde du sport qui est à l’arrêt. En effet, la pandémie de Covid-19 qui a son épicentre en Europe a conduit les Gouvernements de nombreux pays à suspendre toutes les activités culturelles et sportives, tout en donnant consigne à leur population de se confiner chez elle. Ainsi, les sportifs doivent prendre leur mal en patience avant de voir les compétitions reprendre quand la crise sanitaire aura été réglée. De son côté, Roger Federer a répondu à une demande du Ministre de l’Intérieur de la Suisse sur les réseaux sociaux et a porté un message de prévention afin que la pandémie cesse de s’aggraver et que le monde puisse retrouver son activité normale.

« L’heure est grave »