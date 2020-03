Tennis

Tennis : Vers une annulation de Wimbledon à cause du coronavirus ?

Publié le 25 mars 2020 à 23h35 par A.D.

Initialement prévu à la fin du mois de juin, Wimbledon pourrait être reporté, voire annulé, à cause du coronavirus.

Après Roland-Garros, Wimbledon pourrait également être mis en péril par le coronavirus. Comme annoncé par la FFT le 17 mars dernier, le Grand Chelem français a été reporté. Alors qu'il a coutume d'être organisé entre mai et de juin, Roland-Garros aura cette fois lieu à la fin de l'été, soit du 20 septembre au 4 octobre. Comme communiqué par l' AELTC (All England Lawn Tennis and Croquet Club) ce mercredi, Wimbledon (29 juin - 12 juillet) pourrait également être reporté, voire même annulé.

Un report ou une annulation pour Wimbledon 2020 ?