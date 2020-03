Tennis

Tennis : Ce tennisman qui rêve d’affronter Federer en finale de Roland-Garros !

Publié le 22 mars 2020 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 22 mars 2020 à 21h39

Arriver en finale d’un Grand Chelem est surement le rêve de nombreux tennisman. Fabio Fognini souhaite pour sa part retrouver un jour Roger Federer à cette étape.

Blessé puis stoppé à cause du coronavirus depuis le 6 mars dernier, Fabio Fognini a évoqué le coronavirus pour la chaîne italienne Sky Sport : « Le Covid-19 a mis le tennis à terre, et la meilleure chose à faire pour le moment est de rester chez soi. » Confiné chez lui, en Italie, aux côtés de sa femme et de son fils, Fabio Fognini espère tout de même réaliser prochainement l'un de ses rêves : retrouver Roger Federer en finale d'un Grand Chelem.

« J'aimerais un jour jouer une finale de Grand Chelem contre Roger »