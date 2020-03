Tennis

Tennis : La nouvelle annonce de Rafael Nadal sur le coronavirus !

Publié le 22 mars 2020 à 16h35 par J.-G.D.

Rafael Nadal profite des réseaux sociaux pour demander aux gens de respecter les règles du confinement afin de venir à bout du coronavirus.

L’Europe doit faire face à un fléau depuis quelques semaines Touchés de plein fouet par le coronavirus, plusieurs pays du Vieux Continent ont pris des décisions radicales afin d’empêcher une propagation de l'épidémie. L’Espagne, l’Italie ou la France ont donc décrété le confinement, les habitants devant rester chez eux, ou sortir sous certaines conditions comme dans l'Hexagone. Et Rafael Nadal, via Twitter ce dimanche, livre de précieux conseils.

« Restez chez vous, suivez toutes les indications pour y mettre fin terrible pandémie dès que possible

« Après tout, ce sont ceux qui risquent le plus d’attraper le virus; ce sont nos héros. Je veux exprimer mon admiration et vous remercier tous. Enfin, je souhaite envoyer des encouragements à toutes les familles qui souffrent, à la fois aux personnes infectées et en particulier à celles dont les parents ou amis sont morts du coronavirus. Envoyez-leur un message d’encouragement. Il est difficile de dire quelque chose en ces temps difficiles, et je ne peux que dire dans ce cas que nous sommes tous très désolés, que nous sommes convaincus qu’en ce moment, nous pouvons continuer notre vie le plus tôt possible. Il y a aussi des choses positives en ces temps difficiles. Nous démontrons être un peuple uni, de nombreuses entreprises nous soutiennent et contribuent, et tous les citoyens se montrent unis jour après jour, en respectant toutes les normes que le service de santé nous conseillent : restez chez vous, suivez toutes les indications pour y mettre fin terrible pandémie dès que possible. Merci, et à bientôt », déclare Rafael Nadal.