Tennis : Les regrets de Dominic Thiem liés au coronavirus...

Publié le 21 mars 2020 à 23h35 par B.C.

Alors que l'ATP et la WTA ont annoncé cette semaine qu'il n'y aura pas de saison sur terre battue en 2020, Dominic Thiem avoue qu'il regrette cette décision, tout en la comprenant.

C'était attendu, et cela a été confirmé par l'ATP et la WTA cette semaine. Hormis Roland-Garros, programmé du 20 septembre au 4 octobre, il n'y aura pas de saison sur terre battue en 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus qui frappe le monde entier. L'ATP et la WTA ont en effet annoncé la suspension de toute activité jusqu'au 7 juin inclus, une décision comprise par Dominic Thiem, mais l'Autrichien ne cache pas ses regrets.

« Ce sont des mesures très drastiques et dramatiques pour tous les joueurs »