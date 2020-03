Tennis

Tennis : Coronavirus, masques... Le très beau geste de Fabio Fognini !

Publié le 28 mars 2020 à 20h35 par La rédaction

L’Italie est malheureusement très touchée par le Covid-19 et Fabio Fognini a décidé d’agir comme il peut. Il a donc lancé un appel via ses réseaux sociaux pour acheter des masques.

L’épidémie de coronavirus a totalement bousculé le tennis mondial. Avec les mesures prises par la majorité des gouvernements pour combattre le Covid-19, les calendriers de tous les tennismans ont aussi été largement modifiés. Mais les joueurs du circuit ATP ne restent pas les bras croisés à ne rien faire. Un joueur du Top 10 souhaite faire une très bonne action pour aider les personnes âgées.

« Tous ensemble, nous nous en sortirons. »

« Bonjour les amis. Ma grand-mère vit dans une résidence pour personnes âgées, en Ligurie. Et elle a besoin de masques de protection. Pas seulement elle, mais tous les établissements de soins pour personnes âgées de la province d’Imperia. Ils en ont besoin. J’aimerais faire un appel à ceux qui en produiraient, et leur demande de me contacter, je souhaiterais les acheter. N’hésitez pas à m’écrire. Tous ensemble, nous nous en sortirons. » a expliqué Fabio Fognini sur son compte Twitter . Une bonne action qui ne peut qu’encourager les autres personnes à en faire autant.