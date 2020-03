Tennis : Novak Djokovic évoque le report des Jeux Olympiques

Tennis

Le coronavirus a totalement bousculé le sport mondial à l’image du report des Jeux Olympiques. Bonne ou mauvaise décision ? Novak Djokovic s’exprime...

C’est officiel depuis quelques jours, les Jeux Olympiques ne débuteront pas le 24 juillet prochain mais à l’été 2021. Le Comité International Olympique a pris la décision avec le gouvernement japonais de reporter les Jeux Olympiques contenu de l’émancipation du coronavirus. Novak Djokovic s’est exprimé sur cette décision via ses réseaux sociaux. Le numéro 1 mondial du circuit ATP défend ce choix.

« J'ai pris cette photo l'année dernière au Japon. Je suis triste que les Jeux Olympiques sont reportés, mais je suis sûr que c'est la bonne décision pour la santé collective de toutes les personnes impliquées. Attendons Tokyo avec impatience. » a expliqué Novak Djokovic via son compte Twitter . Le Serbe a aussi très récemment aidé la Serbie pour combattre le Covid-19 en faisant un don d’1M€ !

Took this photo last year in Japan. I’m sad the @olympics are postponed, but I am sure it‘s the right decision for the collective health of everyone involved. Let’s look forward to Tokyo #Olympics 2021 ?''''''''''''''''''? pic.twitter.com/nba0qvcAGC