Tennis

Tennis : Djokovic fait un don de 1M€ pour combattre le coronavirus !

Publié le 27 mars 2020 à 14h35 par La rédaction

Après l’appel de Rafael Nadal contre le coronavirus, Novak Djokovic s’est lui aussi mobilisé pour faire face à l’émancipation inquiétante du Covid-19 en faisant un don de 1M€.

Le coronavirus a touché de plein fouet l’ensemble des sports. La majorité des tournois du circuit ATP ont été reportés et même annulés pour certains. De nombreux gouvernements ont pris des mesures sanitaires importantes comme le confinement mais les tennismen ne restent pas les bras croisés à ne rien faire. Après la mobilisation de Rafael Nadal pour aider son pays via la Croix-Rouge, Novak Djokovic a aussi aidé la Serbie.

«Novak Djokovic fait don d'un million d'euros»

« Novak Djokovic, avec sa famille, fait don d'un million d'euros pour des respirateurs et du matériel médical en Serbie. » a expliqué le journaliste Saša Ozmo sur son compte Twitter . Comme sur le terrain depuis le début de la saison, le numéro 1 mondial à l'ATP montre l’exemple en faisant ce don ! Espérons que les efforts du « BIG 3 » inspirent les autres joueurs de la planète tennis et du sport plus globalement.