Tennis

Tennis : L’appel de Rafael Nadal pour combattre le coronavirus !

Publié le 26 mars 2020 à 15h35 par La rédaction

Avec classe comme à son habitude, Rafael Nadal s’est mobilisé pour venir en aide à 1 350 000 personnes touchées de près ou de loin par le coronavirus. Il souhaite lever 11M€.

Comme pour la majorité des sports, le coronavirus a touché de plein fouet le calendrier des tennismans. Toutefois, de nombreux grands athlètes ne restent pas chez eux les bras croisés et aident des associations à combattre le coronavirus. Ainsi, Rafael Nadal s’est mobilisé à son tour pour aider son pays durement frappé par l'épidémie du Covid-19. Le deuxième mondial au circuit ATP espère lever « 11M€ pour venir en aide à 1 350 000 personnes » via la Croix-Rouge. Nadal a réalisé une vidéo pour défendre ce projet.

«La Croix-Rouge a besoin de matériel sanitaire (...) pour aider les familles les plus vulnérables»

« Vous, le peuple espagnol, ne nous avez jamais fait défaut. Les sportifs ont toujours pu compter sur votre soutien, tant dans les moments heureux, que dans les moments plus compliqués. (...) Je crois que nous sommes ce que nous sommes, nous sportifs, en grande partie grâce à votre soutien. Et donc, nous ne pouvons pas ne pas être là pour vous. La Croix-Rouge a besoin de matériel sanitaire, de construire des infrastructures hospitalières pour aider les familles les plus vulnérables » a expliqué Rafael Nadal via son compté Twitter . Une bien belle initiative !