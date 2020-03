Tennis

Tennis : Caroline Garcia valide le report des JO !

Publié le 24 mars 2020 à 23h35 par A.D.

Ce mardi, le CIO a décidé de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo à 2021. Caroline Garcia a totalement validé cette décision.

Caroline Garcia se range du côté du CIO. Ce mardi, le Comité International Olympique a annoncé le report des JO de Tokyo. Initialement prévus cet été, les Jeux se dérouleront finalement entre le début d'année et la fin de l'été 2021. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Caroline Garcia a jugé cette décision.

«C'est la décision qui a le plus de sens»