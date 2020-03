Tennis

Tennis : Wawrinka évoque la crise du coronavirus !

Publié le 24 mars 2020 à 18h35 par D.M.

Vainqueur de trois tournois du Grand Chelem et 17ème joueur mondial, Stan Wawrinka a évoqué la suspension du circuit suite à la pandémie de coronavirus. Pour le Suisse, le tennis n’est pas la priorité pour l’instant.

La pandémie de coronavirus touche le monde entier en entraîne de multiples bouleversements dans le monde sportif et notamment dans le tennis. Les tournois sont suspendus depuis le 12 mars et l’ATP a annoncé, pour l'instant, une reprise le 7 juin. Ainsi, la direction du tournoi de Roland-Garros a annoncé que le tournoi se déroulerait en septembre (du 20 septembre au 4 octobre). Interrogé sur la grave crise sanitaire que traverse le monde, Stan Wawrinka a indiqué que le tennis devait passer au second plan.

« Actuellement, le tennis n’est pas important »