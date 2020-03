Tennis

Tennis : Cette nouvelle sortie forte sur le report des JO !

Publié le 28 mars 2020 à 17h35 par A.D.

Alors que la pandémie de Covid-19 fait rage, le CIO a décidé de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Naomi Osaka, championne japonaise, a totalement validé cette décision.

Le CIO a pris la bonne décision. Naomi Osaka est formelle. Il y a quelques jours, le Comité International Olympique a annoncé le report des Jeux Olympiques de Tokyo entre le début d'année et la fin de l'été 2021. Une décision prise à cause du coronavirus. Ce samedi matin, la Japonaise Naomi Osaka, qui a remporté l'Open d'Australie 2019 et l'US Open 2018, a tenu à faire passer un message fort sur son compte Twitter .

«Nous reviendrons tous plus forts que jamais en 2021»

« Tout le monde sait ce que représentent les Jeux pour moi, et à quel point je serai fière d'y participer dans mon pays. Je suis déçue de ne pas pouvoir le faire cette année, mais nous reviendrons tous plus forts que jamais en 2021. Je soutiens à 100 % la décision courageuse du Premier ministre Shinzo Abe et du CIO. Le sport va finir par nous rassembler à nouveau, mais ce n'est pas la priorité aujourd'hui. C'est le moment d'oeuvrer ensemble pour sauver autant de vies que possible. Pour moi, c'est aussi cela, l'esprit olympique » , a-t-elle posté.