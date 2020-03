Tennis

Tennis : Lucas Pouille affiche un souhait fort pour Roland-Garros

Publié le 30 mars 2020 à 13h35 par T.M.

A cause du coronavirus, Roland-Garros a été décalé à septembre. Une bonne décision pour Lucas Pouille qui espère vraiment jouer le Grand Chelem parisien cette année.

Le coronavirus bouscule actuellement le calendrier sportif. Les reports de compétition sont nombreux. Roland-Garros n’a ainsi pas échappé à cette pandémie. En effet, le Grand Chelem parisien a finalement été décalé à septembre. Il faudra donc attendre quelques semaines supplémentaires pour voir les joueurs sur la terre battue parisienne. Mais avec l’évolution de la pandémie, rien n’est assuré. Néanmoins, Lucas Pouille espère bien que Roland-Garros se déroule cette année.

« J’espère vraiment que ça aura lieu »