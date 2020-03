Tennis

Tennis : Coronavirus, ATP... Federer, Nadal et Djokovic en désaccord pour la suite de la saison !

Publié le 26 mars 2020 à 16h35 par La rédaction

Le calendrier des tennismen a totalement été bousculé suite aux mesures prises par les différents gouvernements pour combattre le coronavirus. La saison reprendra-t-elle ? Les membres du « BIG 3 » ne sont pas tous d’accord.

Avec le coronavirus, chaque sport est en suspend. En ce qui concerne le tennis, de nombreux tournois ont été suspendus et même annulés. Par exemple, les dirigeants de la Fédération Française de Tennis ont récemment pris la décision de reporter Roland-Garros. Les points ATP sont actuellement gelés. Certains tennismen du circuit se demandent si la saison reprendra. Pour ou contre ? Le « BIG 3 » se positionne !

L’approche de Djokovic est différente de celle de Nadal et Federer !