Tennis

Tennis : Roland-Garros, coronavirus... Vers un nouveau coup de tonnerre ?

Publié le 30 mars 2020 à 10h35 par A.D.

Pour freiner la propagation du coronavirus, la FFT a, dans l'urgence, décidé de reporter Roland-Garros au mois de septembre. Selon Dirk Hordorff, vice-président de la fédération allemande, le Grand Chelem français pourrait être une nouvelle fois décalé.

La FFT serait contrainte de décaler une nouvelle fois Roland-Garros. C'est ce qu'a estimé Dirk Hordorff, le vice-président de la fédération allemande de tennis. Alors que le coronavirus fait de plus en plus de dégâts, la FFT a annoncé le report de Roland-Garros le 17 mars dernier. Initialement prévu à la fin du mois de mai, le Grand Chelem français devrait finalement avoir lieu du 20 septembre au 4 octobre. Dans les colonnes de L'Equipe , Dirk Hordoff a expliqué que Roland-Garros devrait plutôt se jouer en octobre.

«Le plan est d'essayer que Roland-Garros se joue en octobre»