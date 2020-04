Tennis

Tennis : Jo-Wilfried Tsonga émet un souhait pour sa fin de carrière

Publié le 18 avril 2020 à 13h35 par T.M.

A 35 ans, Jo-Wilfried Tsonga se rapproche de la fin de sa carrière. Le Français a d’ailleurs une idée de comment il veut arrêter.

Comme les autres sports, le tennis est aussi à l’arrêt à cause du coronavirus. Confinés chez eux, les joueurs doivent donc prendre leur mal en patience avant de retrouver les courts. De quoi leur donner le temps de penser à la suite de leur carrière. Et pour Jo-Wilfried Tsonga, la fin approche, lui qui a actuellement 35 ans. Déjà miné par de nombreuses blessures, le Manceau pourrait rapidement dire stop pour ne plus abimer son corps. La retraite pourrait donc arriver prochainement et Tsonga a déjà une petite idée à ce sujet.

« Terminer dans un endroit qui me tient à coeur »