Tennis : Tsonga a un énorme projet pour l’après-coronavirus !

Publié le 16 avril 2020 à 15h35 par La rédaction

Si de nombreux joueurs de tennis comme Rafael Nadal ou Novak Djokovic font des dons à des établissements sanitaires, Jo-Wilfried Tsonga penserait à aider ces collègues les plus démunis ! Il a un projet derrière la tête...

La propagation du coronavirus a malheureusement pris des proportions énormes. Aujourd’hui, de nombreux gouvernements ont mis en place des mesures sanitaires importantes comme le confinement. Ainsi, la majorité des sportifs sont chez eux. Si on parle souvent des meilleurs joueurs mondiaux qui font des dons, on oublie les joueurs les plus mal classés au circuit ATP qui n’ont plus de revenus et qui pourraient avoir d’énormes difficultés financières si une saison blanche est officialisée. Jo-Wilfried Tsonga a une idée derrière la tête pour les aider.

Des tournois caritatifs !