Tennis

Tennis : Le message fort de Dominic Thiem pour lutter contre le coronavirus

Publié le 14 avril 2020 à 16h35 par La rédaction

A l'instar de la France, plusieurs pays dans le monde ont opté pour le confinement pour combattre le coronavirus. Une mesure que Dominic Thiem veut voir tout le monde respecter.

Le coronavirus a totalement chamboulé le calendrier des sportifs. Alors qu’ils devraient être sur une pelouse, sur le parquet ou encore les courts, les athlètes de haut niveau s’occupent comme ils peuvent. Certains se servent de leur communauté pour rappeler les gestes sanitaires à suivre durant cette période difficile. Dominic Thiem, récemment arrivé à la place de numéro 3 mondial au classement ATP, s’est illustré dans ce domaine

« Le plus important est que tout le monde reste chez lui ! »