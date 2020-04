Tennis

Tennis : Coronavirus, crise... La FFT lance un plan d'action à 35M€ !

Publié le 11 avril 2020 à 16h35 par A.D.

Pour freiner la propagation du coronavirus, la FFT a décidé de suspendre toutes ses activités. Pour faire face à la crise provoquée par l'épidémie, l'instance française a lancé un plan d'action à 35M€.

La FFT se mobilise pour faire face à la crise. Alors que le coronavirus fait de plus en plus de dégâts, la fédération a suspendu toutes les compétitions du territoire français. Une décision qui a provoqué une énorme crise. Pour faire face à cette situation économique préoccupante, la FFT a annoncé, via un communiqué publié sur son site officiel, la mise en place d'un plan de soutien à hauteur de 35M€.

«Ce plan de soutien mobilisera un montant global de 35M€»