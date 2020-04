Tennis

Tennis : La révélation de Jo-Wilfried Tsonga sur sa retraite !

Publié le 11 avril 2020 à 14h35 par A.D.

Dans quelques jours, Jo-Wilfried Tsonga fêtera ses 35 ans. Le Français a fait passer un message sur sa fin de carrière et sa retraite.

Jo-Wilfried Tsonga pense de plus en plus à sa retraite sportive. Dans moins d'une semaine (le 17 avril), le Français soufflera ses 35 bougies. Alors qu'il n'a plus les jambes de ses 20 ans, le Manceau pourrait bientôt tirer sa révérence. Lors d'un Facebook Live , Jo-Wilfried Tsonga a reconnu qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps avant de prendre sa retraite sportive.

«Mon corps me fait sentir que ça ne va pas durer encore longtemps»