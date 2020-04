Tennis

Tennis : Roland-Garros, coronavirus... L'entraineur de Tsonga lance un plan d'action !

Publié le 6 avril 2020 à 16h35 par A.D.

Alors que le monde sportif est en pause à cause du coronavirus, Thierry Ascione, l'entraineur de Jo-Wilfried Tsonga, voudrait lancer une tournée estivale. Un projet visant à préparer Roland-Garros, mais surtout à venir en aide au personnes touchées directement ou indirectement par le coronavirus.

Thierry Ascione a la solution pour préparer Roland-Garros et apporter son soutien aux victimes du coronavirus. Pour freiner la propagation de l'épidémie, la FFT a décidé de suspendre toutes ses activités. Comme communiqué par la fédération, Roland-Garros, initialement prévu à la fin du mois de mai, a été reporté au 20 septembre. Et pour lancer ce Grand Chelem français, Thierry Ascione, l'entraineur de Jo-Wilfried Tsonga, veut organiser une tournée estivale. Un projet qui devrait également venir en aide aux personnes touchées de près ou de loin par le coronavirus.

«Tsonga, Pouille, Chardy et Barrere sont intéressés»