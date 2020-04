Tennis

Tennis : Coronavirus, confinement... Federer envoie un message fort !

Publié le 4 avril 2020 à 17h35 par La rédaction

Après les dons de nombreux joueurs de tennis comme ceux du « BIG 3 », les athlètes utilisent leurs réseaux sociaux pour véhiculer des messages de soutien. Roger Federer s’est récemment illustré à ce niveau.

Malheureusement, l’émancipation du coronavirus prend de plus en plus d’ampleur. Pour combattre le virus, la majorité des gouvernements ont mis en place des mesures sanitaires importantes. Le sport mondial est complètement stoppé et pour le tennis, en plus du fait que le circuit ATP soit suspendu, plusieurs tournois prévus dans les prochains mois ont d'ores et déjà été reportés. C'est le cas de Roland-Garros par exemple. Dans une période difficile, Roger Federer a apporté son soutien via ses réseaux sociaux.

«Nous réussirons ensemble»

« J'espère que tout le monde est en sécurité et en bonne santé. Restez positifs. Restez actifs. Soutenez-vous les uns les autres. Nous réussirons ensemble » a écrit Roger Federer sur son compte Twitter dans des propos rapportés par TennisActu avant de laisser une petite vidéo pour donner le sourire à sa communauté. Ce petit message remontra le moral de ses plus grands fans qui craignent ne plus voir le numéro 4 mondial au classement ATP retrouver son meilleur niveau après son opération.