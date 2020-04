Tennis

Tennis : Le clan Nadal valide le report de Roland-Garros !

Publié le 2 avril 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Ancien entraîneur et oncle de Rafael Nadal, Toni Nadal admet que l’organisation de Roland-Garros a eu raison de reporter le Grand Chelem parisien.

Vainqueur à douze reprises de Roland-Garros, Rafael Nadal devra patienter avant de fouler la terre battue parisienne. L’organisation du Grand Chelem parisien a récemment annoncé le report du tournoi, suite à la crise sanitaire causée par le coronavirus. La crème du tennis mondial se donnera donc rendez-vous cet automne (20 septembre au 4 octobre), et dans une interview à Marca ce jeudi, Toni Nadal, oncle du n°2 mondial, comprend cette décision.

« Une décision logique »