Tennis

Tennis : La terrible sortie du clan Nadal sur le coronavirus...

Publié le 2 avril 2020 à 18h35 par B.C.

Invité de l'émission espagnole El Transistor, Toni Nadal avoue que son neveu avait été informé en février dernier par Bill Gates de la propagation croissante du coronavirus dans le monde.

Malgré les mesures prises par certains pays il y a quelques semaines, le coronavirus fait actuellement beaucoup de dégâts à travers le monde. Logiquement, la majorité des compétitions sportives ont été retardées ou carrément annulées, à l'image de Wimbledon. Rafael Nadal et les autres joueurs et joueuses du circuit n'auront donc pas l'occasion de se retrouver sur le gazon londonien dans les prochains mois. Invité d' El Transistor , émission de radio diffusée sur Onda Cero en Espagne, l'oncle et ancien entraîneur du Majorquin est revenu sur cette période compliquée, et avoue que le numéro 2 mondial avait été averti par Bill Gates de la pandémie que nous connaissons actuellement.

« Bill Gates a averti Rafael que ce qui se passait en Chine allait empirer »