Tennis

Tennis : Ce joueur qui compare Federer, Djokovic et Nadal !

Publié le 1 avril 2020 à 17h35 par La rédaction

Fan de Roger Federer, Matteo Berrettini a évoqué ce qui différencie le Suisse des autres joueurs du BIG 3. Alors quel tennisman des trois monstres a la plus grande difficulté technique ? Réponse !

Alors que les tennismans sont aujourd’hui confinés à cause des mesures prises par les gouvernements contre le coronavirus, l’heure est au bilan. Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic forment sans aucun doute le plus grand BIG 3 que le tennis ait connu. Mais qui est le meilleur ? L’actuel numéro 8 au classement ATP donne la différence entre les 3 joueurs.

«La difficulté technique c’est Djokovic, Federer, c’était l’émotionnel et Nadal le physique»