Tennis

Tennis : Ce joueur qui déclare sa flamme à Roger Federer !

Publié le 1 avril 2020 à 15h35 par La rédaction

Huitième au classement ATP, Matteo Berrettini a été interrogé en plein confinement. Le tennisman italien s’est longuement attardé sur Roger Federer, son joueur préféré.

Le coronavirus a touché de plein fouet le tennis mondial et le circuit ATP. Confiné chez eux pour respecter les mesures prises par la majorité des gouvernements, les tennismen sont fréquemment interviewés pour faire quelques bilans et évoquer la suite de leur carrière. Ainsi, Matteo Berrettini a expliqué être un grand admirateur de Roger Federer dans une interview pour Sky Sports .

«Mon idole a toujours été Roger Federer»