Tennis

Tennis : Vers un traitement différent entre Roland-Garros et l’US Open ?

Publié le 1 avril 2020 à 13h35 par La rédaction

Après le report de Roland-Garros, d’autres Fédérations de Tennis pourraient reporter les prochains tournois. L’US Open, qui débutera le 31 août prochain, ne semble pas recevoir le même traitement que les Internationaux de France.

Le coronavirus a touché de plein fouet le sport mondial. Le tennis est très impacté puisque qu’en plus des mesures prises par de nombreux gouvernements pour stopper l’émancipation du Covid-19, les Fédérations de Tennis ont aussi pris des décisions. Ainsi, initialement prévu du 18 mai au 7 juin 2020 le tournoi de Roland-Garros a été reporté par la FFT au 20 septembre. Qu’en est-il de l’US Open ? L'USTA, la Fédération Américaine de Tennis répond !

L'US Open tient bon !