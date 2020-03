Tennis

Tennis : Roland-Garros, coronavirus... Le président de la FFT se fait dézinguer !

Publié le 30 mars 2020 à 17h35 par A.D.

Récemment, la FFT a décidé, dans l'urgence, de reporter Roland-Garros au mois de septembre. Dirk Hordorff, vice-président de la fédération allemande, n'a pas manqué de pointer du doigt le président de l'instance française, Bernard Giudicelli.

Le 17 mars dernier, la FFT a annoncé le report de Roland-Garros. Initialement prévu à la fin du mois de mai, le Grand Chelem français a été repoussé au 20 septembre. Une décision qui aurait été prise sans la moindre consultation au préalable. Dans les colonnes de L'Equipe ce lundi, Dirk Hordorff, le vice-président de la fédération allemande, a tenu à recadrer le président de la FFT, Bernard Giudicelli.

«Bernard Giudicelli a fait son Waterloo»