Tennis

Tennis : Tsonga affiche un souhait pour son retour !

Publié le 31 mars 2020 à 16h35 par D.M.

Alors que le circuit ATP est pour l’instant suspendu jusqu’au 7 juin, Jo-Wilfried Tsonga, blessé au dos, espère être de retour lorsque les tournois reprendront.

La pandémie de coronavirus bouscule le calendrier tennistique. Le 12 mars, l’ATP a annoncé que le circuit était suspendu et une reprise est espérée le 8 juin. Une situation qui pourrait faire les affaires de Jo-Wilfried Tsonga. Blessé au dos depuis janvier, le Français pourrait finalement faire son retour lors de la reprise de la compétition. 49ème au classement ATP, Jo-Wilfried Tsonga, confiné chez lui, a évoqué son programme d’entraînement et espère reprendre le chemin des courts au même moment que les autres joueurs.

« C’est un objectif d’être prêt au moment où ça va repartir »