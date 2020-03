Tennis

Tennis : L'annulation de Wimbledon pourrait avoir de terribles conséquences...

Publié le 31 mars 2020 à 23h35 par A.D.

Ce mercredi, l'édition 2020 de Wimbledon pourrait être annulée. Selon Gérard Tsobanian, le patron du Masters 1000 de Madrid, une telle décision pourrait avoir de grosses répercussions sur la majeure partie des autres tournois.

L'annulation de Wimbledon pourrait en provoquer (beaucoup) d'autres. C'est ce qu'a estimé Gérard Tsobanian, le patron du Masters 1000 de Madrid. Comme révélé par Dirk Hordorff, le vice-président de la fédération allemande, les organisateurs de Wimbledon pourrait annoncer son annulation ce mercredi. « Si l'édition 2020 de Wimbledon va être annulée ? Oui. Les tournois sur gazon ont déjà décidé de ne pas jouer. Ils attendent l'annonce de Wimbledon mercredi. Ce ne sont pas des rumeurs : ils vont annoncer l'annulation » , a-t-il déclaré dans les colonnes de L'Equipe de lundi. Ce mardi, Gérard Tsobanian a estimé qu'une telle décision pourrait aller jusqu'à provoquer la fin de la saison.

Un effet domino après l'annulation de Wimbledon ?