Tennis

Tennis : Une annulation de Wimbledon à cause du coronavirus ? La réponse !

Publié le 30 mars 2020 à 15h35 par A.D.

Pour freiner la propagation du coronavirus, Wimbledon pourrait être annulé par les organisateurs. Interrogé sur le sujet, Dirk Hordorff a confirmé la tendance.

Wimbledon n'aura pas lieu cette saison. Dirk Hordorff, vice-président de la fédération allemande est formel. Comme l'AELTC (All England Lawn Tennis and Croquet Club) l'a communiqué il y a quelques jours, le Grand Chelem londonien pourrait être annulé à cause du coronavirus : « L'AELTC peut confirmer qu'elle poursuit une évaluation très détaillée de tous les scénarios pour The Championship 2020, dont le report et l'annulation, à cause de l'épidémie du COVID-19. Une réunion d'urgence du Conseil principal est prévue pour la semaine prochaine. (...) Jouer à huis clos est totalement exclu » . Dans les colonnes de L'Equipe , Dirk Hordorff a mis fin au suspens en ce qui concerne Wimbledon. Selon ses dires, l'annulation du tournoi sera annoncée ce mercredi.

L'annulation de Wimbledon annoncée mercredi ?