Tennis : Le constat inquiétant de Rafael Nadal sur le coronavirus...

Publié le 29 mars 2020 à 18h35 par A.D.

Alors que le coronavirus fait rage, toutes les activités sportives, et tennistiques notamment, ont été suspendues. Rafael Nadal a tenu à faire passer un nouveau message sur les dégâts causés par l'épidémie.

Rafael Nadal est de plus en plus inquiet. Alors que le coronavirus prend une ampleur de plus en plus sérieuse, le monde sportif s'est mis en pause. Comme la quasi totalité des fédérations européennes, la FFT a décidé de suspendre toutes les compétitions ayant lieu sur le territoire français. Roland-Garros, le Grand Chelem de prédilection de Rafael Nadal, était supposé se disputer à la fin du mois de mai et a été reporté à la fin de l'été. Lors d'un live organisé sur internet, le numéro 2 mondial s'est livré sur les répercussions du coronavirus.

«La situation est quand devenue assez extrême»